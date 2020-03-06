Söğütlü'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika
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Söğütlü'da kan bağışı kampanyası

7 saat önce

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Türk Kızılayı Sakarya Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası yapıldı.

Söğütlü'da kan bağışı kampanyası, System.String[]

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde Türk Kızılayı Sakarya Şubesi tarafından kan bağışı kampanyası yapıldı.

Belediye önünde hazırlanan Türk Kızılay otobüsüne gelen vatandaşlar, gerekli testlerin ardından bağışta bulundu.

Söğütlü Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, kanın sanayilerde üretilmediğini belirterek, her an herkese lazım olabileceğini söyledi.

Türk Kızılayına kan bağışı konusunda sadece bir gün değil her gün destek olunması gerektiğini ifade eden Çiçekli, kan verenlere teşekkürlerini iletti.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de vatandaşlardan kampanyaya destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

Kampanyaya sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve kamu kurum personelleri de katıldı.

Türk Kızılayı, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:30 Kaynak: AA
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