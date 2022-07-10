Söğütlü'de AK Parti teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

Söğütlü'de AK Parti teşkilatı bayramlaştı

10.07.2022 19:22
Söğütlü'de AK Parti teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı, bayramlaşma programında bir araya geldi.

AK Parti Söğütlü İlçe Teşkilatı, bayramlaşma programında bir araya geldi.

Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede bir kafede düzenlenen programa, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de katıldı.

Partililerin bayramını kutlayan Atabek, "Söğütlü'ye ne kadar hizmet getirsek azdır. Partimiz her seçimlerde birinci çıkıyor. Belediye Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz, her gün yeni projeyle gelmesinden de memnun oluyoruz." dedi.

Özten de göreve geldiğinden beri yapılan hizmetleri değerlendirdi. İlçeye gelen tüm hizmetlerde milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatı ile halkın büyük desteğini gördüklerini belirten Özten, "Söğütlü'ye layık olan tüm hizmetleri getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk Kurt da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından partililer bayramlaştı. Çeşitli ikramların yapıldığı etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Programda, ilçede daha önceki dönemlerde belediye başkanlığı yapan Ertuğrul Özcan ve Hüseyin Genç de yer aldı.

YORUMLAR
500
Havza'da bayramlaşma programları düzenledi Havza'da bayramlaşma programları düzenledi Çatak'ta bayramlaşma programı düzenlendi Çatak'ta bayramlaşma programı düzenlendi
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, AK Parti, Hisarcık, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söğütlü'de AK Parti teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 İlber Ortaylı ile Melih Gökçek arasında hizmet tartışması! Gökçek "Ya cahilsin ya yağcı" deyip Ortaylı'yı TV'de tartışmaya çağırdı
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
18:18 Bayram ziyareti sonrası yürek yakan haber: Kontrolden çıkan araçta yer alan aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti
17:46 Mezarlıktan kötü kokular gelince her şey ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra ağaca asılı halde cesedini buldular
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
17:15 İstanbul'da sel felaketinin yaşandığı sırada tatilde olduğu iddia edilen İmamoğlu konuştu: Ailemle il dışındaydım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 19:39:47. #1.11#
SON DAKİKA: Söğütlü'de AK Parti teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement