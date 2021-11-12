Söğütlü'de aşılanma çağrıları karşılık buluyor - Son Dakika

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün'ün mahalle ziyaretlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele için aşılanma çağrısı doğrultusunda vatandaşlar sağlık merkezlerinde aşılarını yaptırıyor.

Gün'ün ev ve kahvehanelerde yaptığı bilgilendirme çalışmalarının ardından ilçede aşı yaptıranların sayısında artış yaşandı.

Kaymakam Gün, Soğucak, Yeniköy, Hasanfakı, Mağara, Karateke mahallerindeki ziyaretlerinin ardından Yeniköy Mahallesi'nde de vatandaşlara sağlık merkezine aşı olmaya geldikleri için teşekkür etti.

Aşı ekipleriyle evlerinden çıkamayan yaşlıların ve hastaların aşılanmalarına yardımcı olduklarını aktaran Gün, ilçe halkının bu konudaki duyarlılığının kendilerini memnun ettiğini dile getirdi.