Söğütlü'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedallar çevrildi - Son Dakika

Söğütlü'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında pedallar çevrildi

Söğütlü Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenledi.

Söğütlü Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bisiklet turu düzenledi. Etkinliğe, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Başkan Yardımcısı Adem Fidan, belediye meclis üyeleri ile aileler ve çocukları katıldı. Belediye önünden başlayan tur, festival sahasında son buldu. Başkan Özten, çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır verdi, yetişkinlere ise soğuk şerbet ikram etti. Başkan Özten, ilçede sporseverlerin her branşta spor yapma imkanı bulunduğunu belirterek, bisiklet etkinliğine kadınların çocuklarıyla katılmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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