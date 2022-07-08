Söğütlü'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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Söğütlü'de bayramlaşma programı düzenlendi

08.07.2022 19:18
Söğütlü'de bayramlaşma programı düzenlendi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde protokol, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde protokol, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca ilçedeki bir kafede düzenlenen törende konuşan Kaymakam Cevat Gün, herkesin sağlıklı bir bayram geçirmesini diledi.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de vatandaşların bayramını kutlayarak, kurban keseceklerin dikkatli olmalarını istedi.

Özten, kurban atıkları için belediye ekiplerinin gerekli hazırlığı yaptığını belirterek, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.

Törende katılımcılara ikramlarda bulunuldu.

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Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söğütlü'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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