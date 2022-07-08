Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca ilçedeki bir kafede düzenlenen törende konuşan Kaymakam Cevat Gün , herkesin sağlıklı bir bayram geçirmesini diledi.

Kaynak: AA

Hizb-i İslami Partisi, Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Söğütlü'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

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