Söğütlü'de camiler ve iş yerleri dezenfekte edildi - Son Dakika

Söğütlü Belediyesi tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçedeki camiler ve iş yerleri dezenfekte edildi.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamda ilçedeki tüm camileri ve iş yerlerini dezenfekte ettiklerini söyledi.

Tedbirler noktasında çalışmalara devam edeceklerini aktaran Özten, "Bizim için halkımızın sağlığı her zaman ön planda. İlçe halkımızın da tedbirlere duyarlı olduğunu görüyoruz. İlçemizdeki yaşlı aileleri ziyaret ederek eksikliklerini tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.