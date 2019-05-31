Söğütlü'de eski mahalle muhtarlarına plaket

Sakarya
'nın Söğütlü
ilçesinde eski mahalle muhtarlarına teşekkür plaketi verildi.
Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten
, belediye meclis üyelerinin katılımıyla Serdivan
'da bir restoranda düzenlenen toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi öncesi görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.
Özten, burada yaptığı konuşmada, ilçede uzun yıllar görev yapmış ve yeni seçilmiş mahalle muhtarlarının bulunduğunu söyledi.
Kendilerinin de meclis üyeleriyle göreve yeni başladıklarını aktaran Özten, "Hepimizin tek derdi, bizleri seçen vatandaşlarımıza en güzel hizmetleri getirmektir." diye konuştu.
Özten, daha sonra hizmetlerinden dolayı eski mahalle muhtarlarına teşekkür plaketi verdi.
Toplantıya, AK Parti
Söğütlü İlçe Başkanı Selçuk
Kurt ve Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkan Vekili Serkan
Çegen de katıldı.