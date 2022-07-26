Söğütlü'de eskiyen çocuk parkları yenileniyor

Söğütlü Belediyesince çocuk parklarına yönelik yenileme ve çevre düzenleme çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, gazetecilere, ilçede 27 çocuk parkı bulunduğunu bildirdi.

Parkların bir kısmının çocuklara hizmet veremeyecek hale geldiğini aktaran Özten, "Ev ziyaretlerimizde çocuklar ve aileleri bizden parkların yeniden düzenlemesini ve çevre güvenliğini sağlamamızı istediler. Biz de ailelerin ve çocukların haklı isteğini dikkate alarak parklarımızı yenilemeye Küçük Söğütlü Parkı'mızdan başladık. Diğer parklarımızın değişimiyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyor. Ailelerden ve çocuklarımızdan parklardaki malzemeleri koruyup kollamalarını rica ediyoruz." şeklinde konuştu.