Son Dakika Haberleri: Söğütlü'de Fabrikanın Yağ Tankında Yangın

Söğütlü'de Fabrikanın Yağ Tankında Yangın

16 dakika önce

Söğütlü ilçesinde hayvanlar için don yağı üretimi yapılan fabrikanın tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Söğütlü'de Fabrikanın Yağ Tankında Yangın, System.String[]
Söğütlü ilçesinde hayvanlar için don yağı üretimi yapılan fabrikanın tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren küçükbaş hayvan yemi satışı yapılan fabrikanın yağ tankında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın sonrası don yağı tankında küçük çapta hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:10 Kaynak: AA

İtfaiye, Söğütlü, Güncel
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