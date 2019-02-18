Söğütlü'de Fabrikanın Yağ Tankında Yangın
16 dakika önce
Söğütlü ilçesinde hayvanlar için don yağı üretimi yapılan fabrikanın tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Söğütlü
ilçesinde hayvanlar için don yağı üretimi yapılan fabrikanın tankında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 3. Organize Sanayi Bölgesi
'nde (OSB
) faaliyet gösteren küçükbaş hayvan yemi satışı yapılan fabrikanın yağ tankında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın sonrası don yağı tankında küçük çapta hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:10 Kaynak: AA
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