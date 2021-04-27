Söğütlü'de fırınlar ve unlu mamul üreten imalathaneler denetlendi - Son Dakika

Söğütlü'de fırınlar ile unlu mamul üreten imalathaneler zabıta ekiplerince denetlendi.

Ekmek gramajı ve temizlik kuralları konusunda denetim yapan ekipler, işletme sahiplerine uyması gereken kuralları hatırlattı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, gıda sektöründe hizmet veren yerlerin sürekli kontrol edildiğini belirtti.

Uyarıların yapıldığı denetimlerde sağlık ve hijyen kurallarına hassasiyet gösteren esnafa teşekkür eden Özten, denetimlerdeki esasın, halk sağlığı olduğunu kaydetti.