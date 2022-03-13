Söğütlü'de halk pazarı yeniden çarşı merkezinde kurulacak - Son Dakika
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Söğütlü'de halk pazarı yeniden çarşı merkezinde kurulacak

13.03.2022 13:19
Söğütlü'de halk pazarı yeniden çarşı merkezinde kurulacak

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde halk pazarının yeniden çarşı merkezinde kurulması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde halk pazarının yeniden çarşı merkezinde kurulması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

AK Parti'li kadınlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kafede bir araya gelen Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Festival sahası bölgesindeki halk pazarının yeniden çarşı merkezine kurulması için taleplerin olduğunu aktaran Özten, "Belediyemizin karşısındaki arsamıza yeni halk pazarının kurulması için çalışmalarımıza başladık. Yanında otopark da olacak." dedi.

Özten, Söğütlü Kapalı Pazar Yeri'ni spor kompleksine dahil ederek tenis kortu yapmak istediklerini belirterek, kadınlara karanfil hediye etti.

Etkinlikte, AK Parti İlçe Başkanı Selçuk Kurt ve AK Parti Söğütlü İlçe Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Başkan da yer aldı.

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AK Parti, Hisarcık, Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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