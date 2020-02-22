Söğütlü'de hayırsever tarafından yazılım ve tasarım atölyesi kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Söğütlü'de hayırsever tarafından yazılım ve tasarım atölyesi kuruldu - Son Dakika

Söğütlü'de hayırsever tarafından yazılım ve tasarım atölyesi kuruldu

7 saat önce

Söğütlü ilçesinde bir hayırsever tarafından kurulan yazılım ve tasarım atölyesi törenle açıldı.

Söğütlü'de hayırsever tarafından yazılım ve tasarım atölyesi kuruldu, System.String[]

Söğütlü ilçesinde bir hayırsever tarafından kurulan yazılım ve tasarım atölyesi törenle açıldı.

15 Temmuz Ortaokulunda bir hayırsever tarafından yaptırılan atölyenin açılış töreninde konuşan Kaymakam Esengül Korkmaz Çiçekli, 2023 eğitim hedefleri kapsamında, ilçelerdeki okullara bu tarz atölyeleri kazandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Bölgedeki sanayici ve iş insanlarının yaptığı katkıların önemli olduğuna değinen Çiçekli, 15 Temmuz Ortaokulu'na kazandırılan atölye için de Köseoğlu ailesine teşekkürlerini iletti.

Açılışa, Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, kurum müdürleri ve Köseoğlu ailesi üyeleri katıldı.

Çiçekli, Söğütlü, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bir erkek cesedi bulundu
Atakan Kayalar'ın "Enes Batur benim en büyük hayranım" dediği videosu ortaya çıktı Kilogram değeri 2 milyon dolar olan "lazer çipi" ihracat yolunda Koronavirüs için umut olan Türk profesör İbrahim Benter çalışmalarını anlattı: Zararı önleyeceğiz

Son Dakika Haberleri
22:23 Reynmen Youtube'da milyonlarca izlenen Ela şarkısı yüzünden davalık oldu
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2020 01:09:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Söğütlü'de hayırsever tarafından yazılım ve tasarım atölyesi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]