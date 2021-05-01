Söğütlü'de inşaat atıkları ve kullanılmayan eşyaları çevreye atanlara ceza kesilecek - Son Dakika

Söğütlü Belediyesi, ilçede inşaat molozları, atıkları ve kullanılmayan ev eşyalarını çevreye atanlara ceza kesecek.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, yaptığı açıklamada, son günlerde ilçede inşaatların hızla ilerlemesiyle çevresel atıkların arttığını belirtti.

Ev temizlikleri nedeniyle kullanılmayan eşyaların ve inşaat atıklarının ilçede bulunan su kanallarına, dere kenarlarına, yol kenarlarına atılması sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını aktaran Özten, "Bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz, ilçe merkezimizdeki caddeler ve sokaklar MOBESE kamaralarımızla takip edilmektedir. Gelen ihbarlarda zabıta ve diğer birimleri anında değerlendirmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Tespit edilenler hakkında yasal işlemler uygulanarak ceza kesilecektir." ifadesini kullandı.