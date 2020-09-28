Söğütlü'de internet çekmeyen mahalle kalmayacak - Son Dakika

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçede interneti olmayan veya çekmeyen hiçbir mahallenin kalmayacağını bildirdi.

Mahalle muhtarlarıyla yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Özten, pandemi sürecinden dolayı öğrencilerin uzaktan eğitim aldığını, internetin çekmediği veya olmadığı ortamlarda sıkıntı çektiklerini söyledi.

Bu konuda muhtarlardan çok şikayet geldiğini aktaran Özten, "Çocuklarımızın geleceği için evlerde eğitim için başlattığımız internet çalışmalarının sonuna geldik. İlçemizde interneti olmayan, çekmeyen mahallemiz kalmayacaktır. Bir firma ile prensipte anlaştık, teknik ekipleri ilçemize gelecekler, yüksek tepelere tüm alanların çekmesi için yüksek direk koyacaklar. Sınırsız olacak internetten faydalanacak vatandaşlarımız, aynen bugün kullandıkları paketler gibi ödemelerini yapacaklar." diye konuştu.

Özten, çalışmanın kalıcı hale geleceğini kaydetti.