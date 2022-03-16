Söğütlü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika

Sakarya 3. OSB Anaokulu'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Söğütlü ilçesindeki okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, tiyatro oyunları sahneledi.
Etkinlikte konuşan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, emeği geçenlere teşekkür etti.
Programa, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş, okul müdürü Gözde Kara, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.
Kaynak: AA
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