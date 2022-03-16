Söğütlü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Söğütlü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

16.03.2022 08:57
Söğütlü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Sakarya 3. OSB Anaokulu'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sakarya 3. OSB Anaokulu'nda İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Söğütlü ilçesindeki okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler şiir okudu, tiyatro oyunları sahneledi.

Etkinlikte konuşan Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, emeği geçenlere teşekkür etti.

Programa, Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Güneş, okul müdürü Gözde Kara, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.

YORUMLAR
500
İstiklal marşını işaret dili ile okudular İstiklal marşını işaret dili ile okudular Tekirdağ'dan kısa kısa Tekirdağ'dan kısa kısa

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Sakarya, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söğütlü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:37 Savaş bölgesindeki Ukraynalılar Türkiye'den gelen yardım tırlarını görünce gözyaşlarına boğuldu: İşte o görüntüler
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
08:18 Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:03 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:39 Ukrayna'da öldürülen gazetecilerin sayısı artıyor: İki Fox çalışanı hayatını kaybetti
07:46 Rusya-Ukrayna savaşının 21. günü: Çatışmalar da sürüyor, diplomasi de! Bugün altıncı müzakere yapılacak
04:27 Ukrayna lideri Zelenski: Bu savaş Rusya için yoksulluk ve utanç ile bitecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 09:04:00. #1.13#
SON DAKİKA: Söğütlü'de İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement