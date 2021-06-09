Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.
Jandarma ve zabıta ekiplerince Söğütlü 3. Organize Sanayi Bölgesi girişinde yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kontrol edildi.
Sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin de gerçekleştirildiği denetimlerde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması konusunda vatandaşlara hatırlatmada bulunuldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Söğütlü'de jandarma ve zabıtadan servis aracı denetimi - Son Dakika