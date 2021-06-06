Söğütlü'de kadın kursiyerler el emeği ürünlerini internetten satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor - Son Dakika

Söğütlü Halk Eğitim Merkezi'nin kadın kursiyerleri, ürettikleri el emeği ürünleri internet üzerinden satarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Merkezde ev hanımlarına yönelik açılan el sanatları kurslarına katılan kadınlar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de ürettikleri ürünleri sosyal medya hesapları üzerinden satışa sunuyor.

Merkezin el sanatları eğitmeni Nur Tokal, açtıkları kurslara ev hanımlarının ilgi gösterdiğini söyledi.

Son zamanlarda televizyonda çocuk filmlerinde oynayan bazı oyunculara oyuncak yaptıklarını belirten Tokal, "Talepleri değerlendiriyoruz. Tüm çalışmalarda her zaman yanımızda olan müdürümüz Mehmet Ali Akkuş'a ve Belediye Başkanımız Koray Oktay Özten'e teşekkür ediyorum." dedi.