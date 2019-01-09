Söğütlü'de Kar Güzelliği
1 saat önce
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından "kartpostallık" görüntüler oluştu.
Sakarya
'nın Söğütlü
ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından "kartpostallık" görüntüler oluştu. Adapazarı
ve Ferizli
ilçeleri arasında yer alan Söğütlü'de dün etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. Kar
yağışı sonrası havadan görüntülenen ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:59 Kaynak: AA
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