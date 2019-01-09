Son Dakika Haberleri: Söğütlü'de Kar Güzelliği

Söğütlü'de Kar Güzelliği

1 saat önce

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından "kartpostallık" görüntüler oluştu.

Söğütlü'de Kar Güzelliği, System.String[]
Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından "kartpostallık" görüntüler oluştu.

Adapazarı ve Ferizli ilçeleri arasında yer alan Söğütlü'de dün etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Kar yağışı sonrası havadan görüntülenen ilçede kartpostallık görüntüler oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:59 Kaynak: AA

Adapazarı, Sakarya, Söğütlü, Kar, Güncel
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