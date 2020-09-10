Söğütlü'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent merkezi ve halk pazarında gerçekleştirilen denetimlere katılan Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, iş yerlerini gezerek halk ve esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Özten, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca gönderilen genelge kapsamında ilçede denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Salgınla mücadelenin toplumun tüm kesimini ilgilendirdiğine dikkati çeken Özten, "Esnaflarımız hijyen kurallarına uyuyor. Halk pazarımızda da vatandaşlarımızın girişte ateşleri ölçülüyor, maske denetimleri yapılıyor. Pazara gelen ilçe sakinlerimizi temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz." dedi.

Özten, denetimler sırasında maske takan çocuklara pazar yerinden aldığı oyuncakları hediye etti.

Denetimlerde İlçe Emniyet Amiri Ümit Karatepe de yer aldı.