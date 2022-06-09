Öğrencileri kutlayan Başkan Özten de emeklerinden dolayı hocalara teşekkür etti.

Söğütlü Spor Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Söğütlü'de Kur'an kursları ve anaokulları yıl sonu programı düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.