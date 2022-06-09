Söğütlü'de Kur'an kursları ve anaokulları yıl sonu programı düzenlendi

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursları ve anaokulları yıl sonu kapanış programı gerçekleştirildi.
Söğütlü Spor Salonu'nda düzenlenen programa, Kaymakam Cevat Gün, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, İlçe Müftüsü Abdülhamid Eşmeli, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenci ve veliler katıldı.
Kaymakam Gün, yaptığı konuşmada, açılan 12 kursta 200 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, programa katılanlara teşekkür etti.
Öğrencileri kutlayan Başkan Özten de emeklerinden dolayı hocalara teşekkür etti.
Programda öğrenciler tarafından dualar okundu, ilahiler seslendirildi.
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