Söğütlü Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde etiket ve kasa fişi denetimlerine devam ediyor.
Söğütlü Belediyesi zabıta memuru Ceyhun Bölükbaş, gazetecilere, belediye başkanının talimatları doğrultusunda ilçede bulunan marketleri ve görev denetim alanına giren iş yerlerine giderek raflarda ürünlerin etiketlerini tek tek kayda aldıklarını söyledi.
Bölükbaş, kasa çıkışındaki fişleri de kontrol ettiklerini belirterek, "Eksiklik gördüklerimizle ilgili tutanaklarımızı tutuyoruz." dedi.
Ceyhun Bölükbaş, denetimlerinin aralıksız devam edeceğini ifade etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Söğütlü'de marketlerde etiket denetimleri sürüyor - Son Dakika