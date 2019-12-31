Söğütlü'de sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel Söğütlü'de sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme - Son Dakika

Söğütlü'de sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme

6 saat önce

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçede sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Söğütlü'de sağanaktan etkilenen bölgelerde inceleme, System.String[]

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, ilçede sağanaktan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Akçakamış Mahallesi'ni ziyaret eden Özten, Ferizli ve Kaynarca ilçelerine bağlı grup yolu üzerindeki köprü ve tarım arazilerini inceledi.

Özten, sağanak nedeniyle üreticilerin zarara uğramasının kendilerini üzdüğünü belirterek, SASKİ Genel Müdürlüğü ve Söğütlü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"Ferizli'de hiçbir bölgede sıkıntı yaşamadık"

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, sağanak nedeniyle çeşitli mahallelerde inceleme yaptı.

Beraberindeki heyetle çeşitli bölgeleri gezen Gündoğdu, yaptığı açıklamada, seçimlerde vatandaşlara alt yapı çalışmalarına önem verecekleri yönünde söz verdiklerini belirterek, "İlk etapta kanalların temizliğini yaptık, arkasından yolların bakımını gerçekleştirdik. Merkezde ise şikayet aldığımız bölgelerde çalışmalarımızı yaptık. Son yağan yağmurlarda ilçemizin hiçbir bölgesinde sıkıntı yaşamadık. Çalışmalarımızda bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Koray Oktay Özten, Kaynarca, Ferizli, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:38 Kaynak: AA
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