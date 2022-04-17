Söğütlü'de şehit yakınları ile gazilere iftar verildi - Son Dakika

Söğütlü Kaymakamlığı tarafından şehit yakınları ile gazilere iftar yemeği verildi.

Kaymakamlık konutu bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakam Cevat Gün ve eşi Betül Gün ile Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten ve eşi Nazan Özten, misafirleri karşıladı.

Kaymakam Cevat Gün, programda yaptığı konuşmada, ramazanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, göreve başlamasının ardından, ilçenin bütün mahallelerini gezdiğini anlattı.

Gün, vatandaşların büyüklerine ve atalarına yüz çevirmeyip, kaderine terk etmediğini vurgulayarak, bunun kendisini çok mutlu ettiğini kaydetti.

İftarda bulunan ve kaymakamlık yardımlaşma fonundan yardım alan ailelere de seslenen Gün, "Kaymakamlık, belediye olarak kamu kuruluşları ve muhtarlarımızla her daim yanınızdayız, hiç bir zaman yalnızlığa terk etmeyeceğiz." dedi.

Söğütlü Belediye Başkanı Özten de hayırlı ramazanlar dileğinde bulunarak, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra çocuklara oyuncak dağıtıldı.