Söğütlü'de Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi kuruldu - Son Dakika

Söğütlü'de Sınırlı Sorumlu Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi kuruldu.

Kooperatifin kurucu başkanlığını yapan Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan, yaptığı açıklamada, amaçlarının Söğütlü'deki sanayi kesimini bir araya getirmek olduğunu söyledi.

Olağanüstü kongreye kadar çalışmaları takip edeceğini, sonra kooperatifi Söğütlü esnafına devredeceğini aktaran Alişan, "Doğrusu da budur. Esnafın bir arada olmasını, resmi kurum yazışmalarının daha hızlı şekilde yapılmasını istiyoruz. SESOB olarak tüm esnafımızın yapacağı ortak çalışmalara teknik yönden destek vermeye hazırız." diye konuştu.