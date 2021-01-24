Söğütlü'de spor salonunun altyapı çalışmalarına başlandı - Son Dakika

Söğütlü Belediyesince inşa edilecek spor salonunun altyapı çalışmaları başladı.

Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, AA muhabirine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılacak spor salonunun altyapı ve temel işlemlerine başlandığını belirtti.

Tüm spor müsabakalarının yapabileceği salonda bin kişilik de tribün bulunacağını aktaran Özten, "Ayrıca gençlik merkezlerinin oluşturulacağı alana sahip olacağız. Her yaş grubuna uygun, açık-kapalı spor alanları yapılacak." ifadesini kullandı.

Başkan Özten, salonun yapılmasına büyük destek veren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür etti.