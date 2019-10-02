Son Dakika Haberleri: Söğütlü'de "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Söğütlü'de "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği

19 dakika önce

Söğütlü ilçesinde kolluk personeli, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için yaya geçidi noktalarında nöbet tuttu.

Söğütlü'de

Söğütlü ilçesinde kolluk personeli, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için yaya geçidi noktalarında nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında Söğütlü'de, Cumhuriyet Caddesi Şehit Hacı Uzun İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçe protokolü ve emniyet teşkilatı katıldı.

Öğrenciler de ellerindeki dövizlerle etkinliğe destek oldu.

Sürücülere broşür dağıtan Arslanköylü, büyüklerin her zaman çocuklara örnek olmasını istediklerini belirterek, "Özellikle anaokulu öğretmenlerine büyük işler düşüyor. Çocuklarımıza, trafik ışıklarında nasıl geçileceğini öğretmelidirler. Sürücülerimizden de yaya yolları ve okul geçitlerinde dikkatli olmalarını bekliyoruz. Çocuklarımız bizlerin geleceğidir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Gündoğdu ise yaya geçitlerinde nöbet tuttuklarını ve herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Pamukova

Pamukova ilçesinde de polis, jandarma ve zabıta personeli ile öğrenciler, proje kapsamında yaya geçidi noktalarında nöbet tuttu.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla etkinliğe katılan Pamukova Kaymakamı Recai Karal, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Alpaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir ve diğer protokol üyeleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları, yayalara öncelik vermeleri konusunda uyardı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, "Yol ver, yaya tutunsun hayata", "Yaya geçidinde dur, insan kaybını durdur!", "Yaşamak herkesin hakkı, önemlidir yayaların hayatı", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" yazılı pankart taşıdı.

Protokol üyeleri ve kolluk kuvvetleri ise sürücülere broşür dağıttı.

Yaya Geçidi, Gündoğdu, Söğütlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anaokulunda 3 yaş grubu çocuklara şiddet! Soruşturma başlatıldı
Kadın öğretmenin veli tarafından dayak yediği anlar kameraya yansıdı Son Dakika: Bakan Akar'dan net mesaj: Hazırlıklarımızı yaptık, gerektiğinde kendi göbeğimizi keseriz! Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantı yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 17:47:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söğütlü'de "Yaya Geçidi Nöbeti" etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]