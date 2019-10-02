Söğütlü ilçesinde kolluk personeli, trafikte yaya önceliğine dikkati çekmek için yaya geçidi noktalarında nöbet tuttu.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan Yaya Geçidi Nöbeti projesi kapsamında Söğütlü'de, Cumhuriyet Caddesi Şehit Hacı Uzun İlkokulu önünde gerçekleştirilen etkinliğe, Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçe protokolü ve emniyet teşkilatı katıldı.

Öğrenciler de ellerindeki dövizlerle etkinliğe destek oldu.

Sürücülere broşür dağıtan Arslanköylü, büyüklerin her zaman çocuklara örnek olmasını istediklerini belirterek, "Özellikle anaokulu öğretmenlerine büyük işler düşüyor. Çocuklarımıza, trafik ışıklarında nasıl geçileceğini öğretmelidirler. Sürücülerimizden de yaya yolları ve okul geçitlerinde dikkatli olmalarını bekliyoruz. Çocuklarımız bizlerin geleceğidir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Gündoğdu ise yaya geçitlerinde nöbet tuttuklarını ve herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Pamukova

Pamukova ilçesinde de polis, jandarma ve zabıta personeli ile öğrenciler, proje kapsamında yaya geçidi noktalarında nöbet tuttu.

Trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla etkinliğe katılan Pamukova Kaymakamı Recai Karal, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Aral, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Alpaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir ve diğer protokol üyeleri, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları, yayalara öncelik vermeleri konusunda uyardı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, "Yol ver, yaya tutunsun hayata", "Yaya geçidinde dur, insan kaybını durdur!", "Yaşamak herkesin hakkı, önemlidir yayaların hayatı", "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" yazılı pankart taşıdı.

Protokol üyeleri ve kolluk kuvvetleri ise sürücülere broşür dağıttı.