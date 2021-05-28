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Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi - Son Dakika

Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi

28.05.2021 17:47
Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi, System.String[]

Söğütlü Belediyesince temin edilen hasta nakil ambulansı hizmete alındı.

Söğütlü Belediyesince temin edilen hasta nakil ambulansı hizmete alındı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği destekli son sistem teknolojiyle donatılan ambulansın ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Özten, ilçedeki tüm ağır ve kronik engelli hastaları evlerinde tek tek takip edilerek tedavilerinin yapılması için ambulansın hastaneler arasında köprü vazifesi göreceğini kaydetti.

Özten ayrıca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'nin bir mektup gönderdiğini, salgın sonrası ilçeyi ziyaret edeceklerini ilettiğini aktardı.

Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi
Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi
Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi

Koray Oktay Özten, Japonya, Söğütlü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi - Son Dakika


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