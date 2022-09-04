Söğütlü derenin mineralli kumlarında şifa arıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

Söğütlü derenin mineralli kumlarında şifa arıyorlar

04.09.2022 11:34
Söğütlü derenin mineralli kumlarında şifa arıyorlar

Söğütlü derenin mineralli kumlarında şifa arıyorlar Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Söğütlü dereye gelen vatandaşlar, yağmur sularının volkanik dağdan getirmiş olduğu mineralli kumlarda şifa arıyor.

Söğütlü derenin mineralli kumlarında şifa arıyorlar

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan Söğütlü dereye gelen vatandaşlar, yağmur sularının volkanik dağdan getirmiş olduğu mineralli kumlarda şifa arıyor. Vatandaşlar, eklem ağrılarından romatizma hastalıklarından kurtulmak için kum banyosu yaptıklarını söylüyor.

Oltulu Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, hastalarına 45 seans kumda banyo yapmalarını tavsiye ediyor. Dr. İbrahim Hakkı Ekinci, "Volkanik bir dağın eteğindeki deredeki kumlar mineral, demir ve magnezit açısından çok zengin. Özel bir dere. Bu derenin kumlarının çeşitli hastalıkları tedavi edici düzenleyici etkisinin yanı sıra sağlığa da çok ciddi katkıları var. Özellikle volkanik dağ olan Kırdağ'ın eteğindeki Söğütlü dere. Buradaki kumlara mıknatısı tuttuk mu müthiş derecede metal toplanıyor, demir toplanıyor. O yüzden bu dereyi öneriyorum kum banyosu için yani sağlık sorunlarına çözüm arayan herkese öneriyorum" dedi.

Kocaeli'den memleketine gelen Sezgin Polat, "Daha önce duymuştum bu deredeki kumların ayaklardaki romatizmayı iyileştirdiğini duymuştum. İki gün aralıklarla üç seanstır geliyorum inanın çok faydalı, bu kum banyosunu tekrarlamak lazım buraya gelen ve Oltulu arkadaşlara tavsiye ediyorum, muhakkak kum banyosu yapsınlar diyorum" şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500
Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Erzurum'da tayini çıkan genç öğretmen, yeni görev yerine gittiği esnada yaşadığı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti Deredeki minarelli kumda şifa arıyorlar Deredeki minarelli kumda şifa arıyorlar
Kaynak: İHA

Erzurum, Ekinci, Oltu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söğütlü derenin mineralli kumlarında şifa arıyorlar - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:21 Çin'in Chengdu kentinde 157 yeni vaka çıkınca kapanma uygulandı! Çinliler market ve pazarlarda birbirini ezdi
11:02 Akaryakıtta dalgalanma devam ediyor! Motorin yükselirken benzin fiyatı düşecek
11:01 Ömer Tuğrul İnançer 76 yaşında vefat etti
11:00 Hadise "Küçük Bir Yol" şarkısını söylerken bir anda ağlamaya başladı
10:35 MİT'ten bir sınır ötesi daha! Sincar'da bölüvü terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi imha edildi
10:35 "Kız Kulesi yıkıldı" iddiaları sahte çıktı! Bakanlık restorasyon çalışmaları bittiğinde tarihi kulenin nasıl görüneceğini paylaştı
10:27 Galatasaray'da çilek dönemi! Mauro Icardi salı günü İstanbul'a gelecek
10:02 Ağaç dallarını kesmeye çalışan genci 20 bin tane arı soktu! 30 tanesini de yuttu
09:34 İstanbul'da "sana arkadaşımı ayarladım, üçlü grup kuralım" dediği eşini, sokak ortasında "namusumuzu kirlettin" diyerek demirle dövdü
09:18 Bakan Soylu Diyarbakır Lice'de! Bırkleyn Mağaraları'nda türkülere eşlik edip halay çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2022 11:34:25. #1.11#
SON DAKİKA: Söğütlü derenin mineralli kumlarında şifa arıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement