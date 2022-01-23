Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odasında başkanlığa yeniden İsmet Yıldız seçildi.
Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan'ın katılımıyla gerçekleştirilen olağan kongrede, mevcut başkan Yıldız, oyların 90'ını alarak güven tazeledi.
Yıldız, kongreye katılan üyelere teşekkür ederek, bugüne kadar verdikleri hizmetleri sürdüreceklerini belirtti.
Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de esnaf ve sanatkarlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldız, güven tazeledi - Son Dakika