Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odasından güvenlik güçlerine ziyaret - Son Dakika

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Yıldız ve yönetim kurulu üyeleri, jandarma ve emniyet teşkilatına ziyarette bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Kemal Gündüz ve İlçe Emniyet Amiri Ümit Karatepe'yi ziyaret eden heyet, odanın yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yıldız, jandarma ve emniyet yetkililerine esnafa gösterdikleri ilgi ve yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Gündüz ve Karatepe de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.