Söğütlü Halk Eğitim Merkezi eğitmenleri oyuncaklarla "özel" çocukları sevindirdi - Son Dakika

Söğütlü Halk Eğitim Merkezi'nde görevli eğitmenler, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında ziyaret ettikleri özel eğitim öğrencilerine el emeğiyle yaptıkları oyuncakları hediye etti.

Merkezin müdürü Mehmet Ali Akkuş ve eğitmenler, Serdivan Kanada Özel Eğitim Uygulama Okulu'na gerçekleştirdikleri ziyarette, çizgi film karakterlerini taklit eden el örmesi oyuncaklarla öğrencileri sevindirdi.

Akkuş, ziyarette yaptığı konuşmada, salgın dolayısıyla çalışmaları tedbirlere uyarak sürdürdüklerini belirterek, eğitmen ve kursiyerlerin yaptığı oyuncakları özel eğitim alan öğrencilere hediye ettiklerini söyledi.

Okul Müdürü Salih Gökyokuş da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.