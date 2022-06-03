Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi, kursiyerlere sertifikaları verildi. Kursiyerler de Gün ve Özten'e yaptıkları resimleri hediye etti.

Kaynak: AA

Cevat Gün, Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Söğütlü Halk Eğitim Merkezi kursiyeri 2 bin 540 kişi sertifikalarını aldı - Son Dakika

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