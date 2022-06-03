Söğütlü Halk Eğitim Merkezi kursiyeri 2 bin 540 kişi sertifikalarını aldı - Son Dakika
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Söğütlü Halk Eğitim Merkezi kursiyeri 2 bin 540 kişi sertifikalarını aldı

03.06.2022 10:17
Söğütlü Halk Eğitim Merkezi kursiyeri 2 bin 540 kişi sertifikalarını aldı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, halk eğitim merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri yılı sonu etkinliğinde sergilendi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde, halk eğitim merkezi kursiyerlerinin el emeği ürünleri yılı sonu etkinliğinde sergilendi.

Kaymakam Cevat Gün, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, kursiyerler ve ailelerinin yanı sıra davetlilerin katıldığı sergi Söğütlü Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Kaymakam Gün, açılışta yaptığı konuşmada, merkezde çeşitli dallarda açılan 154 kursta eğitimini tamamlayan 2 bin 540 kursiyerin eserlerini görme imkanı bulduklarını belirtti.

Kadın kursiyerlerin uzman eğitmenler eşliğinde aldıkları eğitimlerin ardından ev ekonomisine katkı sağladıklarını anlatan Gün, gelecek dönemde de desteklerinin süreceğini ifade etti.

Başkan Özten de kadın kursiyerlerin, belediye bünyesinde kurulan kooperatiften yararlanabileceğini aktararak, ürünlerin yurt içi ve yurt dışında pazarlanması konusunda yardım alabileceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi, kursiyerlere sertifikaları verildi. Kursiyerler de Gün ve Özten'e yaptıkları resimleri hediye etti.

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Kaynak: AA

Cevat Gün, Sakarya, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Söğütlü Halk Eğitim Merkezi kursiyeri 2 bin 540 kişi sertifikalarını aldı - Son Dakika

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