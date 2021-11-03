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Söğütlü Kaymakamı Gün'den aşı çalışmalarına destek - Son Dakika

Söğütlü Kaymakamı Gün'den aşı çalışmalarına destek

03.11.2021 11:05
Söğütlü Kaymakamı Gün'den aşı çalışmalarına destek

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları için mücadele veriyor.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları için mücadele veriyor.

Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Cihan Çakırsoy, kurum müdürleri ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleriyle Akçakamış, Beşdeğirmen ve İmamlar mahallelerine giden Gün, kahvehanedeki vatandaşlarla sohbet etti.

İlçe Halk Eğitim Merkezi ve Kur'an kurslarındaki kadınları da ziyaret eden Gün, AA muhabirine, göreve başladığı günden itibaren vatandaşlarla bir araya geldiklerini, yaşlıları ziyaret ettiklerini söyledi.

Gün, ziyaretlerde Toplum Sağlığı Merkezi ekipleriyle aşılanmamış vatandaşlara aşı yaptıklarını anlatarak, ilçe olarak Sakarya'nın mavi kategoriye geçmesi için en üst düzeyde katkı yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Söğütlü Kaymakamı Gün'den aşı çalışmalarına destek
Söğütlü Kaymakamı Gün'den aşı çalışmalarına destek
Söğütlü Kaymakamı Gün'den aşı çalışmalarına destek
Söğütlü Kaymakamı Gün'den aşı çalışmalarına destek
Söğütlü Kaymakamı Gün'den aşı çalışmalarına destek

Hisarcık, Söğütlü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söğütlü Kaymakamı Gün'den aşı çalışmalarına destek - Son Dakika


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