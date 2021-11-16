Söğütlü Kaymakamı Gün, mahalle ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün, mahalle ve esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Soğucak Mahallesi'nde esnafı ziyaret eden Gün, muhtar Serkan Köse ve vatandaşlarla bir kahvehanede kahvaltı yaptı.

Vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Gün, mahallenin sorunlarını da dinledi.

Gün, kahvaltı hazırlayan kadınlara teşekkür ederek, "Bayan arkadaşlarımızın evlerinde ve iş yeri açmalarında kaymakamlığımızın ve diğer kurumların kapıları her zaman açıktır. Düşüncelerinizi iletin, gerekli desteği verelim." dedi.

Muhtar Köse de Gün'e Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası ve ay yıldız bulunan tablo hediye etti.