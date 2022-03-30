Söğütlü Kaymakamı Gün ve daire müdürleri kütüphanede kitap okudu - Son Dakika
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Söğütlü Kaymakamı Gün ve daire müdürleri kütüphanede kitap okudu

30.03.2022 09:40
Söğütlü Kaymakamı Gün ve daire müdürleri kütüphanede kitap okudu

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün ve daire müdürleri, kütüphanede kitap okuma etkinliğine katıldı.

Söğütlü Kaymakamı Cevat Gün ve daire müdürleri, kütüphanede kitap okuma etkinliğine katıldı.

Gün, yaptığı açıklamada, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla kurum müdürleriyle kitap okuduklarını söyledi.

Bu etkinliğin bir gün değil, belirlenen günlerde yapılması gerektiğini belirten Gün, kitabın her zaman insanın en yakın arkadaşı olduğunu kaydetti.

İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Büşra Çelebi'den yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gün, kitap okuma programını hazırlanmasından dolayı teşekkür etti.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Bölükbaşı ile kaymakamlık kurum müdürleri katıldı.

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Hisarcık, Söğütlü, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Söğütlü Kaymakamı Gün ve daire müdürleri kütüphanede kitap okudu - Son Dakika


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