Söğütlü ve Ferizli'de "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında Söğütlü ve Ferizli ilçesinde fidan dikildi.

Söğütlü İlçesi Tokmaklıdere mevkisinde düzenlenen programa Kaymakam Vekili Murat Akarsu, Söğütlü Belediye Başkan Vekili Adem Fidan, Söğütlü Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Serkan Çeğen, siyasi ve sivil toplum örgütleri temsilcileri ile muhtarlar katıldı.

Söğütlü Kaymakam Vekili Murat Akarsu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 20 hektar alana 36 bin 500 fidanın dikimine başlandığını belirterek, "Bu ekilen sahil çamı fidelerini yaşatmak da öldürmek de korumak kollamak da bizlerin asli görevidir. İnşallah yıllar sonra hep birlikte bu ağaçların gölgesinde bir araya geliriz. Etkinlikte büyük emeği olan Söğütlü Orman İşletmesi şefliği personeline teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ferizli Camlık tepesi mevkisinde de "Geleceğe Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe, Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve Söğütlü Orman Bölge Şefi Volkan Ulusoy, siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Arslanköylü, burada yaptığı konuşmada, daha önce yangından dolayı ağaçları yanan bölgeye Söğütlü Orman Bölge Şefiliği tarafından sahil çamlarının ekiminin devam ettiğini ifade ederek, "Vatandaşlarımız yeni ekilen küçük fideleri her zaman koruyup kolluyor. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz." dedi.