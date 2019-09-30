Söğütspor gol oldu yağdı

Bilecik 1. Amatör Lig 2'nci hafta müsabakasında Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'u 8-0 yendi



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadında oynanan karşılaşmada Söğütspor Bilecik Gençlerbirliği Spor ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Söğütspor, maçın 18 ve 35'inci dakikalarında Türker Işık ile bulduğu gollerle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 42'nci dakikasında Bekir Arslan durumu 3-0'a getirirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Müsabakanın ikinci yarısına da iyi başlayan Söğütspor, maçın 48'inci dakikasında Türker Işık ile durumu 4-0'a getirdi. Maçın 56'ıncı dakikasında Ayhan Şahin durumu 5-0'a getiren golü kaydetti. Müsabakanın 60, 76 ve 85'inci dakikalarında maçın yıldızı Türker Işık gollerini kaydetti. Müsabakada 6 gol atan Türker Işık, maçın yıldızı oldu.



Mücadeleyi 8-0 kazanan Söğütspor ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Ev sahibi ekip Bilecik Gençlerbirliği Spor bu mağlubiyetle ligde henüz puanla tanışamadı. - BİLECİK