Son Dakika Haberleri: Söğütspor gol oldu yağdı
Son Dakika Spor Haber

Söğütspor gol oldu yağdı

29 dakika önce

Bilecik 1. Amatör Lig 2'nci hafta müsabakasında Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor'u 8-0 yendiBilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadında oynanan karşılaşmada Söğütspor Bilecik Gençlerbirliği Spor ile karşılaştı.

Söğütspor gol oldu yağdı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig 2'nci hafta müsabakasında Söğütspor, Bilecik Gençlerbirliği Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'u 8-0 yendi


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadında oynanan karşılaşmada Söğütspor Bilecik Gençlerbirliği Spor ile karşılaştı. Maça iyi başlayan Söğütspor, maçın 18 ve 35'inci dakikalarında Türker Işık ile bulduğu gollerle durumu 2-0'a getirdi. Maçın 42'nci dakikasında Bekir Arslan durumu 3-0'a getirirken, bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Müsabakanın ikinci yarısına da iyi başlayan Söğütspor, maçın 48'inci dakikasında Türker Işık ile durumu 4-0'a getirdi. Maçın 56'ıncı dakikasında Ayhan Şahin durumu 5-0'a getiren golü kaydetti. Müsabakanın 60, 76 ve 85'inci dakikalarında maçın yıldızı Türker Işık gollerini kaydetti. Müsabakada 6 gol atan Türker Işık, maçın yıldızı oldu.


Mücadeleyi 8-0 kazanan Söğütspor ligde 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Ev sahibi ekip Bilecik Gençlerbirliği Spor bu mağlubiyetle ligde henüz puanla tanışamadı. - BİLECİK

Gençlerbirliği, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi
Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi Fatih Terim, Babel'i kulübeye çekiyor Aziz Yıldırım ile hakim arasında ilginç diyalog: Ona biz karar vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 15:33:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söğütspor gol oldu yağdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]