Söğütspor hazırlık maçında kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor yaptığı hazırlık maçında kazanması bildi.



2019-2020 futbol sezonu öncesi hazırlık maçları ile sezona hazırlanan Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, Eskişehir 1. Amatör Lig temsilcisi Eskişehir Hava Gücüspor'u 3-1 yendi. Açılacak sezon öncesi yaptığı hazırlık maçları ile göz dolduran Söğütspor, lige hazır olduğunu gösterdi. - BİLECİK