Son Dakika Haberleri: Söğütspor hazırlık maçında kazandı
Son Dakika Spor Haber

Söğütspor hazırlık maçında kazandı

1 saat önce

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor yaptığı hazırlık maçında kazanması bildi.

Söğütspor hazırlık maçında kazandı, System.String[]

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor yaptığı hazırlık maçında kazanması bildi.


2019-2020 futbol sezonu öncesi hazırlık maçları ile sezona hazırlanan Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, Eskişehir 1. Amatör Lig temsilcisi Eskişehir Hava Gücüspor'u 3-1 yendi. Açılacak sezon öncesi yaptığı hazırlık maçları ile göz dolduran Söğütspor, lige hazır olduğunu gösterdi. - BİLECİK

Eskişehir, Bilecik, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti
Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu Trabzonspor'a Ekuban şoku! 2 ay sahalardan uzak kalacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 15:20:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Söğütspor hazırlık maçında kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]