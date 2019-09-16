Söğütspor hazırlık maçında kazandı
1 saat önce
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor yaptığı hazırlık maçında kazanması bildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:51 Kaynak: İHA
Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor yaptığı hazırlık maçında kazanması bildi.
2019-2020 futbol sezonu öncesi hazırlık maçları ile sezona hazırlanan Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, Eskişehir 1. Amatör Lig temsilcisi Eskişehir Hava Gücüspor'u 3-1 yendi. Açılacak sezon öncesi yaptığı hazırlık maçları ile göz dolduran Söğütspor, lige hazır olduğunu gösterdi. - BİLECİK
MHP Bilecik İl Başkanı istifa etti Belediye kapı önündeki masa sandalyeyi toplayınca vatandaşlar kaldırımlara oturdu UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının maçlarında görev yapacak hakemler belli oldu Trabzonspor'a Ekuban şoku! 2 ay sahalardan uzak kalacak