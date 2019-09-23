Söğütspor ligin ilk haftasında rahat kazandı

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor kendi evinde çıktığı sezonun ilk maçında Osmaneli Gençlerbirliğispor'u 5-1 yendi.



Bilecik 1. Amatör Lig'in ilk hafta müsabakasında Söğütspor kendi sahasında Osmaneli Gençlerbirliği Spor'u yenerek lige 3 puanla başladı. Mücadeleye iyi başlayan Osmaneli Gençlerbirliğispor maçın 15'inci dakikasında Ahmet Balım ile bulduğu golle durumu 1-0'a getirdi. Bu golden sonra toparlayan ve atak bir futbola geçen Söğütspor, yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve ilk yarı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile kapandı.



İkinci bambaşka bir Söğütspor



Maçın ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Söğütspor, 49'uncu dakika bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Türker Işık penaltı atışından yaralanamadı. Kaçan penaltı sonrası ataklarına devam eden ev sahibi ekip karşılaşmanın 57'nci dakikasında penaltıyı kaçıran Türker Işık ile durumu 1-1'e getirdi. Bu golden sonra maçı tek kaleye çeviren Söğütspor maçın 65'inci dakikasında Erkem Turan, 73'üncü dakikasında Abdülhamithan Polat'ın golleriyle durumu 3-1 getirdi. Maçın 80'inci dakikasında Türker Işık kendisinin ikinci takımın 4'üncü golünü kaydetti. Maçın uzatma dakikalarında Yaşar Efe durumu 5-1'e getirirken bu gol aynı zamanda müsabakanın da sonucu oldu.



Osmaneli Gençlerbirliği Spor'dan Ahmet Balım maçın 82'nci dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. - BİLECİK