Söğütspor Sezonun İlk Yarısını Galibiyetle Kapattı

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, 2018-2019 futbol sezonun ilk yarısının son maçında deplasmanda kazanarak, sezonun ilk yarıyı galibiyetle kapattı.

Bilecik 1. Amatör Lig temsilcisi Söğütspor, 2018-2019 futbol sezonun ilk yarısının son maçında deplasmanda kazanarak, sezonun ilk yarıyı galibiyetle kapattı.



Bozüyük Sentetik Sahada oynanan Bilecik 1. Amatör Lig 13'uncu hafta müsabakasında Söğütspor deplasmanda Bozüyük temsilcisi Akpınarspor'u 2-0 yendi. Maça iyi başlayan Söğütspor maçın 7'inci dakikasında Hamit Polat'ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra bulunan karşılıklı ataklı sonuçsuz kalınca ilk yarı Söğütspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısı da orta sahada ikili mücadele şeklinde geçen maçın 90+4'üncü dakikasında gelişen bir Söğütspor atağında Türker Işık topu filelere göndererek maçın skorunu belirledi. Bu golden sonra maç sonuçlanırken Söğütspor deplasmanda maçı 2-0 kazanarak, puanını 23'e çıkardı. Akpınarspor ise; 9 puanla düşme hattında yer aldı. Söğütspor 2018-2019 futbol sezonun ilk yarısını 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ligi 4ncü sırada bitirdi. - BİLECİK

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