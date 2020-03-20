Soğutularak süt alımı çalışmaları sonuç verdi - Son Dakika
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Soğutularak süt alımı çalışmaları sonuç verdi

7 saat önce

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) tarafından Amasya'da sütün üretilmesinde ve pazarlanmasında sıkıntı yaşayan yeni bölgelerde ve köylerde şubat ayında başlatılan yerinde soğutularak süt alımı çalışmaları sonuç vermeye başladı.

Soğutularak süt alımı çalışmaları sonuç verdi, System.String[]

Amasya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği (DSYB) tarafından Amasya'da sütün üretilmesinde ve pazarlanmasında sıkıntı yaşayan yeni bölgelerde ve köylerde şubat ayında başlatılan yerinde soğutularak süt alımı çalışmaları sonuç vermeye başladı.


Amasya merkez Kızseki, Boğaköy, Bağlıca, Tuzsuz ve Musa köyleri, Gümüşhacıköy ilçesi Doluca köyü, Göynücek ilçesi Şeyhler köyü, Taşova ilçesi Sepetli, Durucasu, Ilıca, Yeşilyurt ve Belevi köylerinde yeni süt evlerinin açılışı yapılarak üretilen sütün yerinde soğutulması (süt evlerinde), kalitenin korunması ve süt sanayisine zamanında ulaşması sağlanmaya başlandı.


Köy muhtarları ve üretim yapan üye üreticilerle yer ve bina masrafları ortaklaşa yapılan süt evlerinde birlik tarafından süt soğutma tankı, termosifon, elektrik, su tesisatı, lavabo, süt pompası ve fayans giderleri karşılanıyor.


Ayrıca süt evlerinde köyden erkek veya kadın istihdamıyla üretilen sütün sabah ve akşam alımı ve aynı zamanda sütün soğutularak kalite kontrolleri yerinde yapılıyor.


Çalışmaların devam edeceğini belirten Amasya DSYB Başkanı Güner Arslan, "Birliğimiz olarak ilimizin her noktasında yakın ve uzakta olan tüm köylerimizde ilçelerde kurduğumuz süt alım merkezleriyle beraber üreticilerimizin süt üretiminde ihtiyacı ve talebi halinde gücümüz ölçüsünde çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - AMASYA

Gümüşhacıköy, Göynücek, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:11 Kaynak: İHA

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