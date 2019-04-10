Son Dakika Haberleri: Soğutulmuş Çiğ Sütün Tavsiye Fiyatı 2 Lira Olarak Belirlendi

Soğutulmuş Çiğ Sütün Tavsiye Fiyatı 2 Lira Olarak Belirlendi

45 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ulusal Süt Konseyi, üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak, 1 Mayıs 2019'dan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatını litre başı 2 lira olarak belirlemiştir.

Soğutulmuş Çiğ Sütün Tavsiye Fiyatı 2 Lira Olarak Belirlendi, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ulusal Süt Konseyi, üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak, 1 Mayıs 2019'dan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatını litre başı 2 lira olarak belirlemiştir." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, Ulusal Süt Konseyinin çiğ sütün tavsiye fiyatını 2018 yılı temmuz ayında litre başına 1,7 lira olarak belirlediğini anımsattı.

Geçen süreç içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığının, üretimde sürdürülebilirlik ile arz talep dengesinin sağlanması için süt destek primi fiyatlarını 2018'in son dört ayında 15 kuruş, 2019 yılı ocak-nisan dönemi için ise 25 kuruş olarak belirlediğini hatırlatan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Ulusal Süt Konseyi üretim maliyetlerini göz önünde bulundurarak,
1 Mayıs 2019'dan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatını litre başı 2 lira olarak belirlemiştir. Bu sürece katkı yapan, üreticilerimize, örgütlerimizin başkanlarına ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Açıklanan süt tavsiye fiyatının, 1 milyon 200 bin işletmemize, üreticimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum."
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:49 Kaynak: AA
Bekir Pakdemirli, 1 Mayıs, Ekonomi
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