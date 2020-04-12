Sohbet etmek için sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar - Son Dakika

Sohbet etmek için sokağa çıkamayınca çatıya çıktılar

Sokağa çıkma yasağına riayet eden gençler ellerine çekirdek alıp sohbet için 6 katlı binanın çatısına çıktı

DENİZLİ - Denizli'de devam eden sokağa çıkma yasagından bunalan 3 genç yasaktan dolayı dışarı çıkamayancı çareyi oturdukları 6 katlı binanın çatısına çıkıp çekirdek yemekte buldular.

İlginç olay, Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi 1328 Sokak üzerindeki 6 katlı binada meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı yüzünden dışarı çıkamayan 3 genç evlerinde bunalınca çareyi binalarının çatısına çıkmakta buldular. Binanın çatısına çıkıp oturan gençler yanlarına aldıkları cekirdeği de yemeğe başlayıp koyu bir sohbete tutustular. Gençleri çatıda gören çevre sakinleri ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Şaşkınlıkla birlikte bazı vatandaşlar ise gençlerin yaptıkları hareketi tehlikeli görerek eleştirmekten kendilerine alikoyamadı.

Öte yandan, gençler kendilerini drone ile görüntüleyen İhlas Haber Ajansı kameralarına da el sallamayı ihmal etmediler.