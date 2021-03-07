Sohbet ettikleri bahçeye gürültü ile düşen 9.5 kiloluk taşın meteor olduğunu iddia ediyor - Son Dakika

Sohbet ettikleri bahçeye gürültü ile düşen 9.5 kiloluk taşın meteor olduğunu iddia ediyor

07.03.2021 11:39

Sohbet ettikleri bahçeye gürültü ile düşen 9.5 kiloluk taşın meteor olduğunu iddia ediyor İki arkadaş, buldukları taşın meteor parçası olduğunu iddia ediyor Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mangal yaptıkları sırada duydukları gürültünün peşine giden köylüler, fındık bahçesinde 9.

Sohbet ettikleri bahçeye gürültü ile düşen 9.5 kiloluk taşın meteor olduğunu iddia ediyor

İki arkadaş, buldukları taşın meteor parçası olduğunu iddia ediyor

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde mangal yaptıkları sırada duydukları gürültünün peşine giden köylüler, fındık bahçesinde 9.5 kilo ağırlığında bir taş buldu. Buldukları taşın meteor parçası olduğunu iddia eden köylüler, kesin tespitin yapılması için yetkililerden yardım istedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Sarıyay köyü Yaylacık Mahallesi'nde evlerinin önünde mangal yaparak sohbet eden İlker ve Sinan Racı, akşam gökyüzünde gördükleri bir duman bulutu sonrasında gelen gürültünün kaynağını ararken evlerinin önündeki fındık bahçesinde bir ağacın dibinde parıldayan büyük bir taş kütlesi gördü. İki arkadaş, sıcak olması nedeniyle yaklaşık 2.5 saatte 1 metre derinlikten çıkarabildikleri taşın meteor parçası olabileceğini düşünerek incelemeye başladı. İnternet üzerinden yaptıkları araştırma sonrası buldukları taşın meteor parçası olduğuna kanaat getiren ikili büyük sevinç yaşadı.

Düştüğü yerden duman çıkaran taşı kazma kürekle çıkardılar

Olay gününü anlatan İlker Racı, gökten gelen cismin düşmesinin ardından fındık bahçesinde 1 metre derinliğe düşen meteor parçasını almak için çalışma başlattıklarını söyledi. Sohbet ettikleri sırada taşın bahçeye düştüğünü belirten Racı, "Arkadaşımla akşamüstü burada arkadaşımla sohbet ediyorduk. Arkamızdan arı sesi gibi bir ses geldi. O tarafa yöneldik baktık. Oradan siyah bir bulut gibi bir şeyin düştüğünü gördük. Alt tarafa armudun altına doğru düştüğünü gördük. Merak ettik koştuk oraya, çukur vardı içinde de bunu gördük. Hala daha duman çıkıyordu oradan. Bir zaman bekledik 'nedir bu' diye. Kazma küreği aldık elimize" dedi.

Meteor olduğu tespit edilirse satacaklar

Taşın sıcaklığı nedeniyle dokunamadıklarını söyleyen Sinan Racı ise, "2.5 saat bekledik. Kazma kürekle bulunduğu yerden aldık. Babamın arıcı eldivenleri ile alarak yukarı çıkardık. Sonra soğumasını bekledik. Bunu nasıl değerlendireceğimizi bilmediğimizden bir haber olsun istedik. Belki biri bize yardımcı olur. Biz bunu satmayı düşünüyoruz yani. Biz bunu sobanın üzerine de koyduk, hiçbir değişim olmadı" diye konuştu.

Sohbet ettikleri bahçeye gürültü ile düşen 9.5 kiloluk taşın meteor olduğunu iddia ediyor
Sohbet ettikleri bahçeye gürültü ile düşen 9.5 kiloluk taşın meteor olduğunu iddia ediyor
Sohbet ettikleri bahçeye gürültü ile düşen 9.5 kiloluk taşın meteor olduğunu iddia ediyor
Sohbet ettikleri bahçeye gürültü ile düşen 9.5 kiloluk taşın meteor olduğunu iddia ediyor

Akçakoca, Meteor, Fındık, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sohbet ettikleri bahçeye gürültü ile düşen 9.5 kiloluk taşın meteor olduğunu iddia ediyor - Son Dakika


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