Son Dakika Haberleri: Sohbet Hatları ve Silah Reklamına İzin Verilmeyecek

Sohbet Hatları ve Silah Reklamına İzin Verilmeyecek

1 saat önce

Doğrudan satış ve tele-alışveriş yayınlarında sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatları ile her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına izin verilmeyecek.

Sohbet Hatları ve Silah Reklamına İzin Verilmeyecek, System.String[]
Doğrudan satış ve tele-alışveriş yayınlarında sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatları ile her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına izin verilmeyecek.

'Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikle doğrudan satış ve tele-alışveriş reklamlarında çeşitli düzenlemeler yapıldı. Buna göre, falcı, medyum, astrolog ve benzerleri tarafından verilen hizmet reklamları ile yasadışı bahis ve kumar oyunlarının reklamları hiçbir şekilde yapılamayacak, sohbet, arkadaşlık ve eş bulma hatlarının ve hizmetlerinin reklamına yer verilemeyecek. Her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satıcısının reklamına izin verilemeyecek.

Arda ERDOĞAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:06 Kaynak: DHA

Ekonomi
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