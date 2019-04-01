Son Dakika Haberleri: Şohoğlu: 4 Yıl Seçimsizlik Döneminde Üretim ve İhracat Odaklı Olmalıyız

Şohoğlu: 4 Yıl Seçimsizlik Döneminde Üretim ve İhracat Odaklı Olmalıyız

24 dakika önce

TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu.

Şohoğlu: 4 Yıl Seçimsizlik Döneminde Üretim ve İhracat Odaklı Olmalıyız, System.String[]
TÜRKİYE Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili açıklamada bulundu. Şohoğlu, "Üretimi canlandıracak yapısal reformların yapılması gerekir. Biz de iş adamları olarak elimizden geleni yapacağız, üretim ve ihracat odaklı olacağız" dedi.

TÜGİAD Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, seçimin tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Yerel seçimde kazanan belediye başkanlarını ve yerel yönetimleri tebrik eden Şohoğlu, 4 yıl boyunca bir daha seçime gidilmeyeceğinin gözönüne alınarak,  ekonomiyi canlandırmaya dönük yapısal  reformlar yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Şohoğlu, "Yeni dönem üretim ve ihracat dönemi olmalı. Hükümetin de bu süreçte yapısal reformları yaparak ekonomiyi canlandırması gerekir. Biz de iş adamları ve sivil toplum kuruluşları olarak bu süreçte üretim ve ihracat odaklı olacağız. " diye konuştu.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:45 Kaynak: DHA

Genç, Türkiye, İhracat, Ekonomi
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