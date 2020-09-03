Şohoğlu: "İstediğimiz rakamlara gelebilmemizin yolu üretmekten geçiyor"

Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, Ağustos Ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, ekonomistler tarafından TÜFE'de yüzde 0,96'lık artış beklentisinin altında kalarak yüzde 0,86 olarak gerçekleşen ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Anıl Alirıza Şohoğlu, yaşanan pandemi sürecinin beraberinde getirdiği olumsuzluklara rağmen devletin verdiği desteklerin enflasyon oranlarındaki artışın beklentilerin altında kalmasını sağladığını belirtti. Anıl Alirıza Şohoğlu, yıllık enflasyon yüzde 11,77 olurken yurtiçi ÜFE'nin ağustos ayında yüzde 2,35 oranında arttığını hatırlatarak, "Bu oran yıllık bazda yüzde 11,53 olarak gerçekleşti" dedi.

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu, enflasyon oranlarındaki dengelenmenin üreticiyi desteklemekle sağlanabileceğini belirtti. Şohoğlu, "Ülkemizin güçlü geleceği ancak üretimle inşa edilebilecektir. Dünyayı saran pandemi krizi gerek devletimizin destekleri gerekse de sanayicilerimizin sağlam duruşları ile üretim ve istihdam bakımından mümkün olan en az yara ile atlatılmaya çalışıldı. Yeni serbesti döneminde de yeni teşvik ve destek programlarıyla sanayicilerin ve üreticilerin yanında olunması önemli. İhracat, büyüme ve dolayısıyla enflasyon rakamlarında istediğimiz seviyelere gelebilmemizin tek yolu üretmekten geçiyor" dedi. - BURSA