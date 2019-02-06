Şöhret Çarptı… Masterchef Jürisi Hazer Şef'ten Sonra Somer Şef de Eşinden Ayrılıyor

Hazer Şef'in onca yıl sonra MasterChef'e katılıp sonrasında da eşinden boşanması gündem olmuştu. Sonra Sıla ile fotoğrafı da gündeme oturmuştu. Görünen o ki program yalnızca onu etkilememiş. Somer Şef de program sonrası evliliğini bitiriyor.Master Chef yarışmasının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun program editörü ile aşk yaşadığı bu nedenle de 18 yıllık evliliği bitirme kararı aldığı iddia edilmişti.Eşi Aslı Sivrioğlu bir açıklama yaptı."Arkadaşlarımın restoran görüp, bana haber vermesiyle başladı. Daha sonra da mesajlaşmalarını yakaladım. Ne yazık ki Somer de ihaneti inkar etmedi. Son aylarda yaşadığım üzüntü bu hafta katbekat arttı. Duygusal bir zaman geçiriyorum. 2 evladım ve ailem bu süreci atlatmaya çalışıyoruz. Umarım bir an önce boşanma işlemimiz gerçekleşir ve her gün içinde bulunduğum bu durum sona erer."