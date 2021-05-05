Şöhretler Müzesi'nde yer alacağını öğrenen Adriano, gözyaşlarını tutamadı

Bir döneme sert şutlarıyla attığı gollerle damga vuran, Brezilya ve dünya futbolunun gördüğü en yetenekli isimlerden olan Adriano büyük bir gurur yaşıyor.

ADI ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Brezilya efsanesi Adriano, Maracana Stadyumu'ndaki Walk of Fame'e (şöhretler müzesi) alınacağı haberini aldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu. 39 yaşındaki eski Interli forvet oyuncusu, futbolun en popüler golcülerinden biri haline gelerek 2016 yılında emekli olmuştu. Adriano'nun adı, eski takım arkadaşları ve idollerin ayak izlerini taşıyan dünyanın en ünlü stadyumlarından biri olan Maracana Stadyumu'nda yer alacak.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

Adriano, haberin kamuoyuna açıklanmasının ardından gazetecilere, "Çok heyecanlıyım. Bu her zaman benim hayalim olmuştur" ifadelerini kullandı.

ŞÖHRETLER MÜZESİNDE YER ALAN ÜNLÜ İSİMLER

Ünlü Maracana Stadı'ndaki şöhretler müzesinde Ronaldinho, Pele, Ronaldo ve Garrincha gibi efsanelerin ayak izleri yer alıyor.