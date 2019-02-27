Şöhretli Değil Usta Oyuncu Seyrediliyor
1 saat önce
ATV ekranlarında Hercai isimli dizi filmle seyirciyle uzun bir ardan sonra buluşmaya hazırlanan Gökhan Yavuz, iddialı açıklamalarda bulundu.
Sinemada ve TV ekranlarında izleyicinin şöhretli tercihinin değiştiğini savunurken, iyi oyuncuyu izleme refleksinin geliştiğini söyledi.
Özel hayatlardaki yaşanan olumsuz sıkandalların oyuncuların inanılırlığınıda kaybettirdiğini sözlerine ekleyen Gökhan Yavuz "Oynadığınız karaktere yeterliliğiniz hissettikleriniz ve yaşadıklarınızlada doğru orantılı, oyunculukta duygu en önemli şey duyguyu geçiremiyorsan dünya tanısa hava civasın" dedi. Aynı zamanda yaşamında başarılı birspor hayatı olan Gökhan Yavuz, dövüş sanatındaki ustalığıyla, bir çok oyuncuya dövüş ve aksiyon sahnelerinde koçluk , yapım şirketlerine danışmanlık yapmıştır .
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 08:39 Kaynak: Bültenler
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